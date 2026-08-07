Pondy Oxides Chemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pondy Oxides Chemicals hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,88 INR gegenüber 3,49 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 9,35 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,03 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at