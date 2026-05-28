28.05.2026 06:31:29

Pondy Oxides Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pondy Oxides Chemicals hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Pondy Oxides Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,91 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,35 Milliarden INR – ein Plus von 78,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pondy Oxides Chemicals 5,24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Pondy Oxides Chemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 43,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,03 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pondy Oxides Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 44,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,58 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 20,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen