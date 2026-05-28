Pondy Oxides Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pondy Oxides Chemicals hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Pondy Oxides Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,91 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,35 Milliarden INR – ein Plus von 78,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pondy Oxides Chemicals 5,24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Pondy Oxides Chemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 43,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,03 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pondy Oxides Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 44,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,58 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 20,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at