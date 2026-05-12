Ponni Sugars (Erode): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ponni Sugars (Erode) hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 895,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ponni Sugars (Erode) 944,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 55,85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Ponni Sugars (Erode) ein EPS von 22,42 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,15 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,59 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at