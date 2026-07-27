27.07.2026 06:31:29

Ponni Sugars (Erode) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ponni Sugars (Erode) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,43 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 918,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 603,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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