Ponni Sugars (Erode) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ponni Sugars (Erode) lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 16,93 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,41 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 945,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

