02.02.2026 06:31:29
Ponni Sugars (Erode) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ponni Sugars (Erode) präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,01 INR gegenüber 2,80 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ponni Sugars (Erode) einen Umsatz von 1,16 Milliarden INR eingefahren.
