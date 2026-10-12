Pono Capital Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Three hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at