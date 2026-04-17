Pono Capital Three stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pono Capital Three hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,120 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at