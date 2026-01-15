Pono Capital Three stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pono Capital Three hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at