15.01.2026 06:31:29
Pono Capital Three stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pono Capital Three hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal verkündet.
