Pono Capital Three veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Three ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pono Capital Three die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at