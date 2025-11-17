Pono Capital Two A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Two A hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pono Capital Two A im vergangenen Quartal 43,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pono Capital Two A 53,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at