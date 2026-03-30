Pono Capital Two A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pono Capital Two A hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,500 USD. Im Vorjahr waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pono Capital Two A mit einem Umsatz von insgesamt 173,61 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,42 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -15,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at