Pono Capital Two A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pono Capital Two A lud am 16.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Pono Capital Two A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at