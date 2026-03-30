Pono Capital Two A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pono Capital Two A hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pono Capital Two A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 39,6 Millionen USD im Vergleich zu 44,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,490 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pono Capital Two A ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pono Capital Two A 173,61 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 205,42 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at