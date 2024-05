Pono Capital Two A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Two A gab am 20.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at