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16.11.2026 06:31:29
Pono Capital Two A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Pono Capital Two A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pono Capital Two A 0,120 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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