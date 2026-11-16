Pono Capital Two A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pono Capital Two A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pono Capital Two A 0,120 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at