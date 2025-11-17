Pono Capital Two A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pono Capital Two A hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,33 Prozent auf 43,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at