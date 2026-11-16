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16.11.2026 06:31:29
Pono Capital Two A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pono Capital Two A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pono Capital Two A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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