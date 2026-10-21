|
21.10.2026 06:31:29
Ponsse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ponsse veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 159,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!