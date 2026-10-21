Ponsse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ponsse veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 159,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at