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13.08.2026 06:31:29
Ponsse: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ponsse gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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