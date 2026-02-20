Ponsse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ponsse hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ponsse ein EPS von 0,440 EUR je Aktie vermeldet.

Ponsse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,09 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ponsse 0,450 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 749,87 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 750,43 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,12 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 749,92 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at