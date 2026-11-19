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19.11.2026 06:31:28
Pony AI gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Pony AI hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,91 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,240 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Pony AI mit einem Umsatz von insgesamt 349,6 Millionen HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,0 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 75,68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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