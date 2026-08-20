Pony AI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,08 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,130 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pony AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 283,8 Millionen HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at