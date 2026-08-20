Pony AI präsentierte Quartalsergebnisse

Pony AI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,51 Prozent auf 36,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at