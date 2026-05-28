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28.05.2026 06:31:29
Pony AI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pony AI hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pony AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 145,36 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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