Pony AI hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 44,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pony AI 25,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at