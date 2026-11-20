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20.11.2026 06:31:28
Pony AI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pony AI hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 44,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pony AI 25,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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