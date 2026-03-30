Pony Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pony Group äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 40,0 Prozent auf 0,14 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at