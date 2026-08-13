Pooja Entertainment Films: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pooja Entertainment Films äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pooja Entertainment Films im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 14,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at