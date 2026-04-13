Pooja Entertainment Films verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pooja Entertainment Films hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 48,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 INR. Im Vorjahr hatte Pooja Entertainment Films 1,13 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pooja Entertainment Films im vergangenen Geschäftsjahr 144,19 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pooja Entertainment Films 159,90 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at