13.02.2026 06:31:29
Poojawestern Metaliks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Poojawestern Metaliks hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Poojawestern Metaliks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Poojawestern Metaliks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 247,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 151,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
