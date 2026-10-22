Pool Corp. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Pool Corp. (POOL) announced earnings for third quarter of $123.042 million

The company's bottom line came in at $123.042 million, or $3.40 per share. This compares with $127.013 million, or $3.40 per share, last year.

Excluding items, Pool Corp. reported adjusted earnings of $3.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.7% to $1.504 billion from $1.451 billion last year.

Pool Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $123.042 Mln. vs. $127.013 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $3.40 last year. -Revenue: $1.504 Bln vs. $1.451 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.87 To $ 11.17