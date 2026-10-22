Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
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22.10.2026 13:09:12
Pool Corp. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Pool Corp. (POOL) announced earnings for third quarter of $123.042 million
The company's bottom line came in at $123.042 million, or $3.40 per share. This compares with $127.013 million, or $3.40 per share, last year.
Excluding items, Pool Corp. reported adjusted earnings of $3.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $1.504 billion from $1.451 billion last year.
Pool Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $123.042 Mln. vs. $127.013 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $3.40 last year. -Revenue: $1.504 Bln vs. $1.451 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.87 To $ 11.17
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