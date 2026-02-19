Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|
19.02.2026 13:16:22
Pool Corp. Sees EPS Growth In FY26, But Shares Down 5.2% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Pool Corp. (POOL) initiated its earnings per share guidance for the full-year 2026in a range of $10.85 to $11.15 per share, without ASU 2016-09 tax benefits, reflecting expectations for modest sales growth and improved earnings.
In Thursday's pre-market trading, POOL is trading on the Nasdaq at $241.98, down $13.35 or 5.23 percent.
