Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

19.02.2026 13:16:22

Pool Corp. Sees EPS Growth In FY26, But Shares Down 5.2% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Pool Corp. (POOL) initiated its earnings per share guidance for the full-year 2026in a range of $10.85 to $11.15 per share, without ASU 2016-09 tax benefits, reflecting expectations for modest sales growth and improved earnings.

In Thursday's pre-market trading, POOL is trading on the Nasdaq at $241.98, down $13.35 or 5.23 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

