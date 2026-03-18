Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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18.03.2026 10:37:48
"Pool-Lösung" für Rechtsfrieden: Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank zahlt 29 Millionen Euro an den Staat
Zahlreiche deutsche Geldhäuser sind in den Cum-Ex-Skandal verstrickt - auch die Deutsche Bank. Jahre nachdem der Betrug auffällt, einigt sie sich mit anderen Banken und dem Bund auf eine "Pool-Lösung" und zahlt 29 Millionen Euro zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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