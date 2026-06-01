Pool Safe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pool Safe hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Pool Safe 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at