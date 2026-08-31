Pool Safe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pool Safe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Pool Safe 0,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at