Poolia A B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Poolia A B hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 360,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at