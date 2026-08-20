Poolia A B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Poolia A B äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 373,8 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 367,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at