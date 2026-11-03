Poona Dal Oil Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Poona Dal Oil Industries lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poona Dal Oil Industries 0,460 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 432,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 349,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at