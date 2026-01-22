|
22.01.2026 06:31:28
Poona Dal Oil Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Poona Dal Oil Industries präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Poona Dal Oil Industries 0,620 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,75 Prozent auf 361,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
