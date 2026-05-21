Poona Dal Oil Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Poona Dal Oil Industries hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,940 INR je Aktie erzielt worden.

Poona Dal Oil Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 330,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,60 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,40 Prozent auf 1,41 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at