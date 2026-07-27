Poona Dal Oil Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Poona Dal Oil Industries präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 352,5 Millionen INR – ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poona Dal Oil Industries 346,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at