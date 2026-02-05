POONGSAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

POONGSAN hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 314,98 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1475,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat POONGSAN 1 424,51 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 228,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5251,30 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei POONGSAN ein Gewinn pro Aktie von 8642,00 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 048,58 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 554,41 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7431,73 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5 096,92 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at