POONGSAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

POONGSAN präsentierte am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2783,30 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1522,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 270,90 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 155,95 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at