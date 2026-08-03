POONGSAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

POONGSAN hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2943,16 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte POONGSAN 2350,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1 470,32 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 293,96 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at