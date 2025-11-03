POONGSAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POONGSAN hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1128,71 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1544,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 90,51 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at