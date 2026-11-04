POONGSAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

POONGSAN hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2236,13 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1193,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 638,42 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 174,16 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at