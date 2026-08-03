POONGSAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

POONGSAN hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2633,37 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1822,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat POONGSAN im vergangenen Quartal 131,65 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte POONGSAN 99,97 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at