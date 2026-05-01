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01.05.2026 06:31:29
POONGSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
POONGSAN hat am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2311,11 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1176,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,93 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 82,58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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