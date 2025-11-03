POONGSAN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

POONGSAN stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1162,49 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1743,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 174,16 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 129,24 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at