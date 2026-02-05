POONGSAN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

POONGSAN hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1186,70 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POONGSAN 1273,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,46 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5212,77 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 7117,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 433,22 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 359,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at